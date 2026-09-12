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На «Кинопоиске» вышел четвертый эпизод шоу «Хороший гол: Футбол» с матча «Спартак» — «Родина»

«Кинопоиск» повесил микрофоны на главного судью Михаила Плиско и главного тренера «Родины» Хуана Диаса, которого озвучил актер Павел Кипнис — голос Теда Лассо в официальном русском дубляже одноименного сериала.

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