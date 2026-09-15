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Какие направления электричек ОЖД изменят расписание с 18 сентября 2026

Какие направления электричек ОЖД изменят расписание с 18 сентября 2026

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК), с 18 сентября электрички в Петербурге и Ленобласти начнут ходить по новому графику.

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