«Основания есть»: Лукашенко высказался об угрозе третьей мировой войны

Основания для опасений по поводу начала третьей мировой войны есть. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности, его слова приводит агентство БелТа в Telegram-канале.
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