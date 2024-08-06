Силы ПВО сбили два реактивных беспилотника в небе над Брянской областью

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников по территории Брянской области была пресечена ночью 6 августа силами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор Александр Богомаз.
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