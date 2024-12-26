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Царьград

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Пассажир Рахимов выжил при падении самолета в Актау, получив одну царапину

Пассажир Рахимов выжил при падении самолета в Актау, получив одну царапину

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолета смог выжить и получил лишь царапины.Пассажир рейса Баку – Грозный, который разбился накануне в Казахстане, остался живым благодаря тому, что за несколько минут до катастрофы пересел на другое сиденье.

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