Пассажир Рахимов выжил при падении самолета в Актау, получив одну царапину

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолета смог выжить и получил лишь царапины.Пассажир рейса Баку – Грозный, который разбился накануне в Казахстане, остался живым благодаря тому, что за несколько минут до катастрофы пересел на другое сиденье.