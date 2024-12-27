Коммунальные системы Подмосковья подвели итоги 2024 года

Коммунальные системы Московской области подвели итоги работы за год. Так, совместными усилиями десяти филиалов в семи округах удалось устранить более трех тысяч технологических аварий на сетях холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.
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