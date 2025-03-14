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🛢 В Крыму спасатели вызволили мужчину, который застрял в большой бочке

🛢 В Крыму спасатели вызволили мужчину, который застрял в большой бочке Как рассказали в региональном МЧС, это произошло в Феодосии, в районе горы Клементьева.

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