Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Нефтехимиком» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ порассуждал на тему мотивации в спорте и, в частности, в хоккее, приведя в пример заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
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