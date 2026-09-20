Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Нефтехимиком» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ порассуждал на тему мотивации в спорте и, в частности, в хоккее, приведя в пример заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.