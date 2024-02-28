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Bloomberg, США. Нельзя списывать со счетов: на Западе проанализировали российскую историю

Bloomberg, США. Нельзя списывать со счетов: на Западе проанализировали российскую историю

Россия славится умением восстанавливаться даже после сокрушительных поражений, пишет автор статьи для Bloomberg.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Автор кто тебя сюда звал? Но даже относительно слабая Россия-это ты о чём песнь поёшь и кому. Слабость и величие России в народе, а он сегодня совсем другой!!!!!
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5 час.
М
Мария
Вы правы! Посмотрите это интервью, что делается сейчас в Европке! https://www.youtube.com/watch?v=FGBVYBTAkpE
Александр Песке: 30 лет жизни в Европе /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
YouTube
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2 час.
Natalija Osminina
Отличный ролик! Поставила у себя на форуме. Спасибо, Мария.
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