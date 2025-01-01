Ирина Ортман пожелала мирного неба в новом 2025 году

Мирного неба и семейного счастья пожелала россиянам в новом 2025 году певица Ирина Ортман. «Дорогие друзья! От всей души хочу поздравить с Новым годом и наступающим Рождеством! Чтобы ваши родные и близкие были рядом.
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