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Царьград

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Задержан подозреваемый в убийстве члена банды «Трифоновские» спустя 20 лет

Задержан подозреваемый в убийстве члена банды «Трифоновские» спустя 20 лет

Следственный комитет возобновил расследование убийства члена банды «Трифоновские» в Дальнереченске, произошедшего в 2003 году.

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