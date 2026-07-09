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Названы преимущества и недостатки мини-НПЗ

Названы преимущества и недостатки мини-НПЗ

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предупредил, что строительство мини-НПЗ в качестве меры борьбы с топливным кризисом займет не менее года и производство топлива станет хуже качеством.

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