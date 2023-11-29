Немецкий депутат устыдилась слов Бербок о России и секторе Газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок особенно заметна за счет своих дипломатических ошибок, заявила немецкий депутат Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена) во вторник, 28 ноября.
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