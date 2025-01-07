Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Это ж откуда у него столько денег,что он возместил всем ущерб? А проверить можно?Лихому гонщику на...
  • Юна
    А себя со стороны эти "иностранные специалисты" видели? Это они свиньи, грязные и вонючие..Бастрыкина рассер...
  • Михаил Васильев
    О каком годе идёт речь: 2004 или всё же 2024?Железнодорожники ...

Приставы начали конфискацию имущества экс-министра Абызова

Приставы начали конфискацию имущества экс-министра Абызова

Речь идет об имуществе стоимостью почти 24 миллиарда рублей. Судебные приставы приступили к конфискации имущества бывшего министра по делам Открытого правительства и экс-владельца новосибирской компании «Сибэко» (основного поставщика электроэнергии в Сибири) Михаила Абызова, сообщает «РБК Новосибирск».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх