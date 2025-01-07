Приставы начали конфискацию имущества экс-министра Абызова

Речь идет об имуществе стоимостью почти 24 миллиарда рублей. Судебные приставы приступили к конфискации имущества бывшего министра по делам Открытого правительства и экс-владельца новосибирской компании «Сибэко» (основного поставщика электроэнергии в Сибири) Михаила Абызова, сообщает «РБК Новосибирск».
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