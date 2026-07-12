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МОК заявил о готовности помогать российским спортсменам с решением визовых вопросов

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что организация оказывает помощь российским спортсменам с решением визовых вопросов, необходимых для участия в международных турнирах.

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