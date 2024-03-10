Историк напомнил о значении принятия Декларации о независимости Крыма

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, что в дальнейшем привело к процессу воссоединения полуострова с Россией.