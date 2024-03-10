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Историк напомнил о значении принятия Декларации о независимости Крыма

Историк напомнил о значении принятия Декларации о независимости Крыма

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, что в дальнейшем привело к процессу воссоединения полуострова с Россией.

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