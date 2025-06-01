Касаткина об Андреевой в преддверии матча на "Ролан Гаррос": ненавижу ее

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское гражданство на австралийское, на пресс-конференции перед матчем Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") пошутила над своей соперницей - 18-летней россиянкой Миррой Андреевой.
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