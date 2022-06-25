Себастиан Стэн и Ренате Реинсве сыграют в новом проекте студии А24

Себастиан Стэн, известный по роли Баки Барнса в проектах Marvel, и норвежская актриса Ренате Реинсве («Худший человек на свете») исполнят главные роли в психологическом триллере студии A24 «Другой человек» (A Different Man), сообщает Deadline.
Себастиан Стэн, известный по роли Баки Барнса в проектах Marvel, и норвежская актриса Ренате Реинсве («Худший человек на свете») исполнят главные роли в психологическом триллере студии A24 «Другой человек» (A Different Man), сообщает Deadline.
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