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Себастиан Стэн и Ренате Реинсве сыграют в новом проекте студии А24

Себастиан Стэн и Ренате Реинсве сыграют в новом проекте студии А24

Себастиан Стэн, известный по роли Баки Барнса в проектах Marvel, и норвежская актриса Ренате Реинсве («Худший человек на свете») исполнят главные роли в психологическом триллере студии A24 «Другой человек» (A Different Man), сообщает Deadline.

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