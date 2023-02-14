В Бурятии полицией расследовано уголовное дело по причинению энергосетевой компании имущественного ущерба в особо крупном размере

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Бурятия окончено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в причинении энергосетевой компании имущественного ущерба в особо крупном размере.
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Бурятия окончено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в причинении энергосетевой компании имущественного ущерба в особо крупном размере.
Свежие комментарии