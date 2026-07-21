doc-tv
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

doc-tv

114 подписчиков

Вещества в кофе способны активировать защиту от старения

Вещества в кофе способны активировать защиту от старения

Исследователи из Техасского университета A&M обнаружили, что вещества из заваренного кофе способны активировать NR4A1 — внутриклеточный рецептор, участвующий в защите тканей от стресса, воспаления и возрастных повреждений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии