Вещества в кофе способны активировать защиту от старения

Исследователи из Техасского университета A&M обнаружили, что вещества из заваренного кофе способны активировать NR4A1 — внутриклеточный рецептор, участвующий в защите тканей от стресса, воспаления и возрастных повреждений.
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