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Царьград

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Сергей Члиянц предложил поддержать авторские фильмы от государства

Сергей Члиянц предложил поддержать авторские фильмы от государства

Лауреат премии "Ника", режиссер Сергей Члиянц, предлагает усилить государственную поддержку авторских фильмов, победивших на русских кинофестивалях.

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