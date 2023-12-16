Исследователи обнаружили новые доказательства обитаемости спутника Сатурна Энцелада

Научные исследования показали, что спутник Сатурна Энцелад имеет большой потенциал для обитаемости. Анализируя состав одного из его шлейфов, состоящего из льда и водяного пара, команда обнаружила признаки цианистого водорода — молекул, имеющих решающее значение для зарождения жизни, как мы ее знаем.
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