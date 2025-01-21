Битва за Покровск в разгаре: «Русский вал» давит врага на своем пути, а Мордвичев еще резервы не вводил

Радомир Маркуш 20 января 2025 г., 16:54 ВСУ потеряли за два дня мощный укрепрайон и взорвали главную шахту Донбасса — фашисты уходят навсегда С Покровского/Красноармейского направления продолжают поступать хорошие новости.
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