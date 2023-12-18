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ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ПОБЕЖДАЕТ: СИВКОВ ДАЛ ВСУ 1,5 МЕСЯЦА

ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ПОБЕЖДАЕТ: СИВКОВ ДАЛ ВСУ 1,5 МЕСЯЦА

Константин Сивков объяснил, почему Россия воздерживается от проведения масштабной короткой наступательной операции.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
52% земель Украины продали коллективному Западу. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : &quot;Это НАША земля!&quot; В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают токсичные воинские захоронения укровояк. Россия может занять территорию Украины. Только потом придут представители коллективного Запада и заявят, что это их территории!
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22 час.
Виктор Галкин
Придут) как придут, так и уйдут. Ходоки их мать.
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21 час.
Николай Гулевич
Т.е. когда начинали СВО об этом не подумали.
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11 час.

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