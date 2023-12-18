АЗ

Андрей Зарубкин

52% земель Украины продали коллективному Западу. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : "Это НАША земля!" В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают токсичные воинские захоронения укровояк. Россия может занять территорию Украины. Только потом придут представители коллективного Запада и заявят, что это их территории!