Константин Сивков объяснил, почему Россия воздерживается от проведения масштабной короткой наступательной операции.
ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ПОБЕЖДАЕТ: СИВКОВ ДАЛ ВСУ 1,5 МЕСЯЦА
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
52% земель Украины продали коллективному Западу. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : "Это НАША земля!" В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают токсичные воинские захоронения укровояк. Россия может занять территорию Украины. Только потом придут представители коллективного Запада и заявят, что это их территории!
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22 час.
Виктор Галкин
Придут) как придут, так и уйдут. Ходоки их мать.
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21 час.
Николай Гулевич
Т.е. когда начинали СВО об этом не подумали.
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11 час.
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