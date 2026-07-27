В Надыме подросток снял с 12-летнего мальчика кроссовки с помощью ножа

В Надыме 14-летний подросток пытался с помощью ножа забрать у 12-летнего мальчика обувь. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 27 мая 2026 года в дневное время 14-летний подозреваемый, находясь у одного из жилых домов города Надыма, угрожая ножом 12-летнему потерпевшему, потребовал передать ему кроссовки.