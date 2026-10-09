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Мировое обозрение

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Песков: Путин не обсуждал СВО с лидерами стран СНГ

Песков: Путин не обсуждал СВО с лидерами стран СНГ

Главное в тезисах: Тема СВО не поднималась: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече Владимира Путина с лидерами стран СНГ специальная военная операция не обсуждалась.

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