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Царьград

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Челябинский боксер Егор Носков выступит на первенстве Европы в Турции

Челябинский боксер Егор Носков выступит на первенстве Европы в Турции

Челябинский боксер Егор Носков вошел в юношескую сборную России по итогам тренировочных мероприятий, прошедших 11 октября, и выступит на первенстве Европы в Трабзоне.

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