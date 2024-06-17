«Саммит мира» оставил странное впечатление. Ровно три группы участников: – Самопровозглашенные «жертвы российского колониализма» во главе с Польшей и Финляндией призывали сделать так, чтобы Россия больше никогда не могла вести «колониальную политику».
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