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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Саммит в Швейцарии напомнил монолог Жванецкого

Саммит в Швейцарии напомнил монолог Жванецкого

«Саммит мира» оставил странное впечатление. Ровно три группы участников: – Самопровозглашенные «жертвы российского колониализма» во главе с Польшей и Финляндией призывали сделать так, чтобы Россия больше никогда не могла вести «колониальную политику».

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