Украинский доклад продемонстрировал, почему производство российских БПЛА не остановить

Все-таки иранцы — изобретательные люди. Прикрутить к мотку взрывчатки пятидесятикубовый китайский двигатель от скутера, назвать все это гордым именем «Шахид» и отправить в массовое производство, которое никакому Эрдогану с его «Байрактарами» не снилось — это надо уметь! Впрочем, в локализированной … .