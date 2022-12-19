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Комментатор Орлов считает, что тренер сборной Франции Дешам ошибся с составом на финал ЧМ

Комментатор Орлов считает, что тренер сборной Франции Дешам ошибся с составом на финал ЧМ

Известный российский комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ошибся со стартовым составом на финальный матч чемпионата мира - 2022 с национальной командой Аргентины, передает "Спорт-Экспресс".

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