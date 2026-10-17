В России планируют увеличить численность врачей по спортивной медицине к 2036 году почти в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Стратегию развития спортивной медицины в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденную распоряжением правительства.
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