В Германии заявили, что страна не должна больше воевать с РФ

Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner Немцам и русским нельзя позволять снова воевать, Германия и РФ могут прийти к миру и дружбе, заявил профессор из ФРГ Ханс Бернхард Вольф в своем докладе, который презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.