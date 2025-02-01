В Германии заявили, что страна не должна больше воевать с РФ

Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner Немцам и русским нельзя позволять снова воевать, Германия и РФ могут прийти к миру и дружбе, заявил профессор из ФРГ Ханс Бернхард Вольф в своем докладе, который презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.
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