Краевед Голодяев рассказал о происхождении названий микрорайонов Новосибирска

На карте Новосибирска много необычных топонимов – Расточка, Нахаловка, Джулаевка и т.д.Немногие горожане знают, почему микрорайоны Новосибирска носят такие названия – Расточка, Нахаловка, Мочище, Джулаевка, "Снегири" и т.