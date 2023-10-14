Краевед Голодяев рассказал о происхождении названий микрорайонов Новосибирска

На карте Новосибирска много необычных топонимов – Расточка, Нахаловка, Джулаевка и т.д.Немногие горожане знают, почему микрорайоны Новосибирска носят такие названия – Расточка, Нахаловка, Мочище, Джулаевка, "Снегири" и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии