Центровой «Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус и помещен на карантин. Когда 11 марта 2020 года Гобер в первый раз заразился COVID-19, лига прервала сезон почти на 4 месяца и доигрывала его в специальном «пузыре» во Флориде.