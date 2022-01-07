Центровой «Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус и помещен на карантин. Когда 11 марта 2020 года Гобер в первый раз заразился COVID-19, лига прервала сезон почти на 4 месяца и доигрывала его в специальном «пузыре» во Флориде.
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