Ложь под прикрытием СБУ. Журналистка Кошкина извинилась за клевету на Ивано-Франковского епископа УПЦ

На Украине произошел первый прецедент, cвязанный с извинениями в адрес УПЦ. Редактор издания «Левый берег», ярая сторонница ПЦУ Соня Кошкина вынуждена была извиниться за клевету на епископа Ивано-Франковского Никиту.
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