Ложь под прикрытием СБУ. Журналистка Кошкина извинилась за клевету на Ивано-Франковского епископа УПЦ

На Украине произошел первый прецедент, cвязанный с извинениями в адрес УПЦ. Редактор издания «Левый берег», ярая сторонница ПЦУ Соня Кошкина вынуждена была извиниться за клевету на епископа Ивано-Франковского Никиту.