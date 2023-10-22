Королёва вошла в жюри шоу «суперстар!» на НТВ

На канале НТВ стартует четвертый сезон красочного музыкального шоу «Суперстар!» В этом проекте. Сергей Соседов, Наташа Королева, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева Пресс-служба НТВ На канале НТВ стартует четвертый сезон красочного музыкального шоу «Суперстар!» В этом проекте традиционно будут соревноваться 10 артистов, пик популярности которых пришелся на 80—90-е и нулевые.