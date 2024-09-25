Стала известна цена квартиры из сериала «Папины дочки»

Оказывается, цены на недвижимость из 2000-х серьезно выросли. По данным аналитиков Level Group, реальная цена на недвижимость образца 2000-х годов из сериала «Папины дочки» сегодня может достигать 100 млн рублей.
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