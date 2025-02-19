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Пусть ссорится со всеми: России это выгодно

Пусть ссорится со всеми: России это выгодно

Вечерняя Москва Президент США ввел 25-процентные пошлины на импортируемые сталь и алюминий из всех стран.

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Комментарии
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Алексей Тан
Трамп и Байден, хотели чужими руками ( европейского полуострова и украиной) обобрать РоссиЮ!.... но получил ОБЛОМ... и сейчас в злобе от своей неудачи... начинает пожирать своих &quot;союзников&quot;... свои кишки.... а с &quot;остальными&quot; он не сорится... а ОБЪЕДИНЯЕТ вокруг США... как &quot;мясо пушечное&quot;... против РОССИИ, Китая, Ирана (Персов) и Северной Кореи!.
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