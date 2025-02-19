Вечерняя Москва Президент США ввел 25-процентные пошлины на импортируемые сталь и алюминий из всех стран.
Пусть ссорится со всеми: России это выгодно
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Алексей Тан
Трамп и Байден, хотели чужими руками ( европейского полуострова и украиной) обобрать РоссиЮ!.... но получил ОБЛОМ... и сейчас в злобе от своей неудачи... начинает пожирать своих "союзников"... свои кишки.... а с "остальными" он не сорится... а ОБЪЕДИНЯЕТ вокруг США... как "мясо пушечное"... против РОССИИ, Китая, Ирана (Персов) и Северной Кореи!.
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