Пусть ссорится со всеми: России это выгодно

Алексей Тан

Трамп и Байден, хотели чужими руками ( европейского полуострова и украиной) обобрать РоссиЮ!.... но получил ОБЛОМ... и сейчас в злобе от своей неудачи... начинает пожирать своих "союзников"... свои кишки.... а с "остальными" он не сорится... а ОБЪЕДИНЯЕТ вокруг США... как "мясо пушечное"... против РОССИИ, Китая, Ирана (Персов) и Северной Кореи!.