Врач Михалева назвала мифом утверждения о вреде молока и молочных продуктов

В последнее время нередко можно услышать о том, что молоко и молочные продукты могут нанести здоровью человека больше вреда, чем пользы — их называют опасными, связывают с проблемами пищеварения, аутоиммунными заболеваниями и ожирением.
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