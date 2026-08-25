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Лоран Мекьес: «У «Ред Булл» нет оправданий – уик-энд в Зандворте был очень трудным»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес подвел итоги Гран-при Нидерландов, отметив, что в этот уик-энд команда смотрелась хуже прямых конкурентов.

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