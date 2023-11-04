«Оккупанты не имеют права на самооборону». Небензя помог коллегам в ООН расставить точки над i

Ну и...? Толку то сколько и какой из этого выступления? Что, остановился ли Израиль? Перестал Израиль убивать мирных палестинцев? Да хоть начал ли Израиль ПОМОГАТЬ СТРАДАЮЩИМ ОТ Израиля же ЖИТЕЛЯМ Газы? А? Так ЧТО то изменило выступление Небензи? Аж НИ ЧЕГО! Ещё лет эдак 200 с "гаком", г-н. Крылов говаривал: "... там слов не тратить по пустому, где нужно власть употребить"! А в народе говаривают проще: "Трандеть - не мешки ворочать"! МЕРЫ применять к Израилю надобно, а не трандеть ЗНАЯ, что это пустой звук в ООН!

Аудрюс

Отчего-то тут многие с пеной у рта.. Кто-то "за", кто-то "против"... Вот лично мне, что эти евреи, что те палестинцы... Ну вот только истины для! Небензя: "Израиль не имеет права на самооборону, так как является оккупирующей страной!" Вот не поспорил бы, да только чью страно Израиль окупировал? Да, там часть сирийских Голландских высот, разве что... А какого государства земли еще окупировал Израиль? Историческая справка! Все современные территории у Израиля были им отвоеваны в результате неоднократных нападений арабских стран на Израиль! Не совсем этичное сравнение, но ведь Калининград мы сегодня не считаем оккупированной территорией... Или Сахалин, Курильские острова.... Не честнее будет сказать, что бы Израиль вернулся на территории, которые ему выделил ООН? А земли Палестины... Вот что-то я слышал о таком государстве! Как-то странно! Палестинские земли есть, а государства нет! Вывод: бери кому надо! Кто первый установил свой флаг, построил оборонительные сооружения... Того и земли! Нет? Во всяком случае последние столетия так все и было! Ну и... Как предсказал Бжезинский! Израиля не станет к 2030 году! Может РФ задуматься? Ведь земли то ничьи...