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Стали известны сроки старта первого полностью российского космического спутника

Стали известны сроки старта первого полностью российского космического спутника

Первый российский полностью импортозамещенный спутник связи планируется запустить в 2026 году. Соответствующие сроки в ходе своего доклада на конференции SATCOMRUS 2024 назвал генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин.

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