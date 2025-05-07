Плодовый клещ: маленькие красные жучки на листьях

Увидели у себя на деревьях красную икру? Пора бить тревогу! Это не лосось неудачно пролетел над вашим садом: это красный плодовый клещ идёт! Если ничего не предпринять, микроскопические вредители угробят деревья и погубят большую часть урожая.
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