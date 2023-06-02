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Хазин раскрыл, кто «заказал» его высмеивание на сцене Comedy Club

Хазин раскрыл, кто «заказал» его высмеивание на сцене Comedy Club

Известный экономист Михаил Хазин на YouTube-канале «Закон и порядок в США» оценил пародию на себя в Comedy Club и раскрыл, кто «заказал» его высмеивание в известном шоу.

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