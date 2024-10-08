Toyota и Subaru выпустят новый электрокроссовер в 2026 году

Японские компании продолжают сотрудничество в сфере «батарейных» машин. Три года назад дебютировали кроссоверы-близнецы Toyota bZ4X и Subaru Solterra, а в январе 2026 года будет представлен новый совместный электромобиль, пишет Nikkei Asia.
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