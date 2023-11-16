В США рассказали о механизме ограничения нефтяных доходов России

Соединенные Штаты делают все возможное для ограничения нефтяных доходов России. Вашингтон рассматривает ценовой потолок как работающий инструмент, рассказал на брифинге помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, пишет РИА Новости.
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