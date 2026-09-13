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Живая Кубань

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Трагедия в Кабардино-Балкарии: число жертв лавины выросло до 17 человек. Среди погибших — сотрудники Росгвардии и опытные инструкторы

Трагедия в Кабардино-Балкарии: число жертв лавины выросло до 17 человек. Среди погибших — сотрудники Росгвардии и опытные инструкторы

Трагедия в Кабардино-Балкарии: число жертв лавины выросло до 17 человек. Среди погибших — сотрудники Росгвардии и опытные инструкторыТрагедия, разыгравшаяся в высокогорье Кабардино-Балкарии, обрела масштаб национальной катастрофы.

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