Прощание с правами. Что будет с водителями, не пропустившими скорую

VV

Vladimir Vlasov

Сегодня скорая перлась по встречке с включенными сигналами, минуя пробку. Подъезжаю к "Кировскому," а она там стоит, на кассе водила и врачи расплачиваются за сигареты и прочие покупки. Это как? Вообще раньше около светофоров были выделенные полосы для спецтранспорта на которые выезжать быдо категорически запрещено. Неужели нельзя вернуть все назад и не экономить на людях.