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Прощание с правами. Что будет с водителями, не пропустившими скорую

Прощание с правами. Что будет с водителями, не пропустившими скорую

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать препятствование проезду скорой помощи самостоятельным составом правонарушения.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Сегодня скорая перлась по встречке с включенными сигналами, минуя пробку. Подъезжаю к &quot;Кировскому,&quot; а она там стоит, на кассе водила и врачи расплачиваются за сигареты и прочие покупки. Это как? Вообще раньше около светофоров были выделенные полосы для спецтранспорта на которые выезжать быдо категорически запрещено. Неужели нельзя вернуть все назад и не экономить на людях.
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