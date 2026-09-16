Институт геофизики предупредил о вспышках на Солнце 16-17 сентября

Институт прикладной геофизики сообщил о прогнозе вспышечной активности на Солнце 16 и 17 сентября. Ожидается низкий уровень, но возможны сильные вспышки класса M, которые могут вызвать магнитные бури на Земле.
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