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Царьград

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Западная группировка уничтожила 27 украинских пунктов управления и 10 Starlink

Западная группировка уничтожила 27 украинских пунктов управления и 10 Starlink

Подразделения западной группировки русских войск за сутки уничтожили 27 пунктов управления украинских БПЛА и 10 станций связи Starlink.

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